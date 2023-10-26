Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan abbara, son depremde hasar aldı. Vatandaşlar, her gün binlerce vatandaşın altından geçtiği tarihi yapının turizme kazandırılmasını istiyor.

Tarihi 10 bin yıl önceye dayanan Cizre’de Dağkapı Mahallesi’ndeki tarihi abbara, son depremde hasar aldı. Daha önce Cizre’de 3 adet bulunan yapıdan kalan son abbara için vatandaşlar, tarihi yapının restorasyonunun yapılarak turizme kazandırılmasını istedi.

Tarihi yapının turizme kazandırılmasını istediklerini söyleyen Tarık Oran, "Son depremden sonra duvarlarında büyük çatlaklar meydana gelmiş ve yıkılacak gibi duruyor. Tehlike arz etmektedir. Geç olmadan müdahale edilerek restorasyon yapılması gerekmektedir. Çökmesi durumunda yanında bulunan evlere büyük zarar verebilir. Geçmek çok tehlikeli, görmüş olduğunuz gibi taş parçaları düşmüş ve yavaş yavaş duvar sıvaları dökülüyor. Bu taşlar geçenlerin üstüne düşerse daha kötü sonuçlar yaşanabilir. Günde binlerce kişinin geçtiği tarihi yapının yenilenerek turizme kazandırılması için yetkililerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu tarihimizi yıktırmayalım turizme kazandıralım" dedi.

Abbara nedir

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde örgü teknikleri kullanılarak inşa edilmiş, eğrisel yüzey ya da yüzeylerden oluşan mimari örgü öğesine abbara ya da kabaltı deniyor. Abbaralar bazen sivri kemerli, basık kemerli veya yuvarlak kemerli olup, örgü sistemi beşik tonoz, çapraz tonoz olarak karşımıza çıkıyor. Evlere girişte yapılan sahanlıklar, bazen sokak üstlerinde, altta bir geçit bırakarak yapılmış odalar, ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanlarının ara kesitlerinde nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösteriyor.