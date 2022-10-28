Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyerek Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyerek Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de coşku içerisinde kutlanıyor. Hendek olaylarında terör olaylarının sıklıkla yaşandığı Nusaybin Caddesi ve İdil Caddesi 50 metrelik dev Türk bayrağı ve Cumhuriyet korteji ile renklendi. Cizre Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü kutlamaları dahilinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yafes Mahallesi Cizre Belediye binası önünde bir araya gelen 7’den 70’e yüzlerce kişi ellerine Türk bayraklarını alıp meşaleler eşliğinde İdil Caddesi’ne kadar yürüdü. Yüzlerce dev Türk bayrağı eşliğinde Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümünü coşku içerisinde yürüyerek kutladı. Kutlama güzergahı boyunca polis zırhlı araçları da siren çalarak kalabalık kitleye destek verdi. Belediye önünde başlayıp İdil Caddesi’nde sona eren Cumhuriyet yürüyüşünün sonunda kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra dağıldı.