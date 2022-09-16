Cizre Botanlılar Taraftar Gurubu, kulüp başkanının istifa ettiği, yönetim kurulu üyelerinin maça çıkmama kararı aldığı Cizre Serhatspor’un ligde kalması için iş adamlarına, Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerine, milletvekili ve mülki idare amirlerine takıma sahip çıkın çağrısında bulundu.

Cizre Botanlılar Taraftar Gurubu, kulüp başkanının istifa ettiği, yönetim kurulu üyelerinin maça çıkmama kararı aldığı Cizre Serhatspor’un ligde kalması için iş adamlarına, Sivil Toplum Kuruluşu yöneticilerine, milletvekili ve mülki idare amirlerine takıma sahip çıkın çağrısında bulundu.

Cizre Botanlılar Taraftar Gurubu Başkanı Şükrü Karaberk ve yönetim kurulu üyeleri bir basın açıklaması yaparak kent yöneticilerine çağrıda bulundu. Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasına Başkan Karaberk’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve bir grup taraftar da katıldı. Bölgesel Amatör Lig 1. Bölgede Cizre’yi temsil eden ancak 25 Temmuz 2022 tarihinde kulüp Başkanı İzzet Acet’in istifa etmesi sonucu yeni sezon için takım kuramayan ve yönetim kurulu tarafından da müsabakalara çıkmama kararı alınan Cizre Serhatspor’un ligde kalması için Cizreli futbol severlerden takıma sahip çıkılması istendi. Ortak hedeflerinin Cizre’nin tek sosyal aktivitesi olan futbolun yok olmaması ve Cizre’yi temsil eden spor kulüplerinin yıllardan süre gelen sıkıntılarını dile getirmek olduğunu ifade eden Cizre Botanlılar Taraftar Gurubu Başkanı Şükrü Karaberk, "Cizre Serhatspor geçmişi itibari ile hem köklü bir spor kulübü hem de Cizre için büyük bir marka. Ama maalesef, kentimizin büyükleri bunun farkında değiller. Onun için, Cizre Serhatspor hep ikinci planda kalıyor. Bizim hedefimiz, amacımız geçmişi unutarak yeni bir sayfa açmaktır. Cizre Botanlılar Taraftar Gurubu olarak kulüp yöneticilerinden, büyüklerimizden, kentimizin dinamiklerinden, milletvekillerimizden, valimizden ve elini taşın altına koymak isteyen herkesten Cizre Serhatspor’a sahip çıkmalarını ve bu güzelim memleketi, spor severleri futbolu izlemekten mahrum bırakmamalarını istiyoruz. Milletvekillimizden, ilçe belediye başkanımızdan, STK’larımızdan ricamız; artık Cizre Serhatspor’u layık olduğu yere, 3 lige taşımalarını istiyoruz. Biz taraftar olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ne isterlerse tereddütleri olmasın. Ama, kendileri de Serhatspor ile alakalı yapılması gerekenleri yapsınlar” dedi.