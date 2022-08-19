Cizreli milli sporcular Medeni Çelik ve Baran Çelik, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile bir araya geldi.

Cizreli milli sporcular Medeni Çelik ve Baran Çelik, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile bir araya geldi.

Boks-Wushu Kung Fu-Kick Boks-Muay Thai sporunda büyük başarılara imza atan Cizreli milli sporcular Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile görüştü. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, milli sporcular Medeni Çelik, Baran Çelik, Milli Takım Antrenörleri Cudi Çelik ve Vedat İdiz’i makamında ağırlayarak kazandıkları başarıdan dolayı tebrik etti. Milli sporcuların kazandıkları başarılardan dolayı büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Ayar, "Sporcularımız katıldıkları turnuvalarda hem ülkemizi, hem bölgemizi, hem de Şırnak’ı büyük bir başarı ile temsil ettikleri gibi yeteneklerini de ortaya koymuş oldular. Bu vesile ile sporcularımıza bundan sonraki turnuvalarda da üstün başarılar diler, her zaman ve her yerde sporcularımızın yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Cizreli milli sporcu Medeni Çelik, Avrupa Şampiyonu, Avrasya Balkan Şampiyonu, 4 branşta Türkiye şampiyonlukları elde ederken, Baran Çelik ise Wushu Kung Fu’da Avrupa Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonu olmuştu.