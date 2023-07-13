Türkiye Kick Boks Avrupa Şampiyonu ve milli sporcu Cizreli Baran Çelik, Mardin’de 06-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda full contact sikletinde bütün rakiplerini nakavt ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun Mardin’de düzenlediği Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 85 kiloda mücadele eden Avrupa Şampiyonu ve milli sporcu Baran Çelik, tüm rakiplerini yenip Türkiye Şampiyonu oldu ve Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Cizre Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Mardin ilinde düzenlenen turnuvaya katılan Baran Çelik, ortaya koyduğu mücadele ile adından söz ettirdi. 85 kiloda full contact sikletinde ringde mücadele ettiği bütün rakiplerini nakavt ederek Türkiye şampiyonu olan Çelik, Dünya Kick Boks Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.