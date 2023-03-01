Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başlatılan çalışma ile Cizreli kadınlar, depremzede çocuklar için seferber oldu. Sur Aile Destek Merkezinde toplanan kadınlar; atkı, bere, patik, çorap ve kazak örerek, eşofman takımları yaptı.

Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı öncülüğünde "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başlatılan çalışma ile Cizreli kadınlar, depremzede çocuklar için seferber oldu. Sur Aile Destek Merkezinde toplanan kadınlar; atkı, bere, patik, çorap ve kazak örerek, eşofman takımları yaptı.

Cizre Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Sur Aile Destek Merkezi bünyesindeki giyim tasarım kursu öğrencileri ve Cizreli kadınlar, afet bölgesindeki depremzede çocuklar için seferber oldu. Örgü şişlerini yıllar sonra ellerine alan Cizreli kadınlar, depremzede çocuklar için atkı, bere, kazak, çorap, patik ve çocuk battaniyesi ördü. Giyim kursu öğrencileri de binlerce çocuk için eşofman takımı dikti. Kadınlar, "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla ördükleri giyim malzemelerini afet bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Sur Aile Destek Merkezi Koordinatörü Seher Elçi, "Yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzüldük. Milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun. Bizler Sur Aile Destek Merkezi olarak depremin ilk gününde Kaymakamımız Nazlı Demir öncülüğünde üretime başladık. Atkı, bere ve eşofman takımları yaptık. Hayırseverler tarafından gönderilen eşyaları burada düzenleyip paketledik. Burada öğrencilerim, hocalarımız, mahalledeki kadınlarımız çok gayret ve fedakarlıkla çalıştılar. Atkı, bere, kazak, patik çorap yapmaya başlarken bazı makineleri öğrencilerimiz evlerinden getirdi. Çok yardım ettiler. Bazı kadınlarımız 20 yıldan sonra çeyizlerinden yeni çıkarttıkları örgü tığlarını getirdiler. El birliğiyle seferber olduk. Depremzede kardeşlerimiz için bir olduk. Sabahtan akşama kadar, bazen gece yarısına kadar beraber çalıştık" dedi.

"Özellikle ’Çocuklar Üşümesin’ dedik"

Kurs hocası Kumri Gezer, bazı kadınların çeyiz sandıklarında sakladığı örgü şişlerini getirdiğini söyledi. Gezer, "Deprem olduktan sonraki gün koordinatörümüzün öncülüğünde hayırseverler, mahalledeki kadınlar ve kursiyerlerimiz; ellerinden gelen imkanları merkezimize getirdiler. Bazı kadınlar evlerinde bulunan makineyi getirdi; nazı kadınlar çeyiz sandıklarında sakladığı örgü şişlerini getirdi. Sabah 08.00’den akşam geç saatlere kadar kaldığımız oluyordu. Bir grup atkı, bere yaptı. Mahallenin yaşlı teyzeleri yıllar sonra ellerine örgü şişlerini aldı ve çorap, atkı örmeye başladı. Öğleden sonraki grubumuz da çocuklarımız için eşofman takımı dikti. Özellikle ’Çocuklar Üşümesin’ dedik. Yaptığımız el emeği ürünlerimizi deprem bölgesine gönderdik" şeklinde konuştu.

"Sandığa koyduğumuz örgü şişlerimizi yeniden çıkardık"

Burada el emeği bere, atkı, çorap örmeye başladıklarını söyleyen Halime Tanrıverdi, "Çocuklarımızı, onların çocuklarının yerine koyduk. Bu büyük felaketi yaşadığımız için çok üzgünüz. Depremde ne yapabiliriz diye düşündük. 20 yıl önce sandığa koyduğumuz örgü şişlerimizi çıkardık. Yıllar önce çeyizlerimiz için yaptığımız atkı, bere, çoraplar vardı. Şimdi depremzedeler için yeniden yapmaya başladık. Bir katkıda bulunmak için böyle bir üretim yapmaya başladık. Sandığa koyduğumuz örgü şişlerimizi yeniden çıkardık. Bizler de aynı durumda olabilirdik. Çocuklarımız üşümesin dedik. Burada el emeği bere, atkı, çorap örmeye başladık" diye konuştu.

Rahime Yaşar, Kürtçe yaptığı açıklamada, 15 yıldan sonra depremzedeler için yeniden örgü yaptığını söyledi. Yaşar, "Hepimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere rahmet, yaralılara da şifa versin. Allah hepimizi bu musibetlerden muhafaza etsin. Mahalle kadınları olarak burada toplandık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Patik, çorap, kazak örmeye başladık. 15 yıldan beridir bu şişleri ellerime almamıştım. Depremzedeler için yeniden elime aldım ve örgü yapmaya başladım. Burada patik, atkı, bere, kazak örüyoruz. Sabah 8’de geliyoruz, akşama kadar burada kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nevruz Genç, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Ben Suriyeliyim. 7 yıldır buradayım. Savaştan kaçıp geldim. Burada bana yardımcı oldular. Bu depremde çok üzüldük, sarsıldık. Evsiz kalmanın ne olduğunu biliyorum. Ben de mahallenin kadınlarıyla buraya geldim, elimden gelen bir şey varsa yapıyorum. Onlarla birlikte örgü örüyorum. Patik, çorap, kazak örgülerini yapıyorum. Paketleme yapıyorum. Bu büyük musibeti Allah kimseye yaşatmasın inşallah" ifadelerine yer verdi.