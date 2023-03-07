Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden biri hayatını kaybetti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden biri hayatını kaybetti.

Cizre’de minibüs, kamyonet ve tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 8 kişi yaralanmış ve ambulanslarla Cizre, İdil, Silopi ve Şırnak’taki hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan ve iki ayağı ampute edilen 55 yaşındaki Bedia Oktay, Van Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Oktay’ın cenazesi Köyceğiz köyünde çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninden sonra köy mezarlığına defnedildi.