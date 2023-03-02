Şırnak’ın Cizre ilçesinde özel gereksinimli çocuklar her yerde faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Cizre Özel Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler ile polis ve öğretmen karmasının oynadığı farkındalık maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde özel gereksinimli çocuklar her yerde faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Cizre Özel Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler ile polis ve öğretmen karmasının oynadığı farkındalık maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cizre Özel Uygulama Okulu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından özel gereksinimli çocuklara yönelik organize edilen farkındalık maçı düzenlendi. Konak Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü bitişiğinde bulunan halı sahada oynanan farkındalık maçında İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Bülent Aktürk, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, öğretmenler ve polis memurları Özel Uygulama Okulunda eğitim gören özel gereksinimli çocuklarla hem top oynadı hem de çocukların sevincine ortak oldu. Polis ve öğretmenlerden oluşan takıma karşı halı sahada top oynayan çocukların sergilediği oyun renkli görüntülere sahne olurken, çocukların attıkları golden yaşadıkları sevinç ise sahada bulunan herkeste mutluluğa neden oldu.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik organize edilen etkinlikle ilgili açıklama yapan Cizre Özel Uygulama Okulu Müdürü Süleyman Özdemir, ”Bugün özel gereksinimli çocuklarımız öğretmen ve polis memuru karması ile özel bir futbol maçı yaptı. Bu farkındalık etkinliğimizin amacı ötekileştirilmiş özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak ve onların kendilerini her yerde rahatça ifade edebilmeleridir" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan futbol maçının sonunda İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Bülent Aktürk, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ve diğer katılımcılar tarafından çocuklara madalya verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.