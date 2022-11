Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Uluslararası Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu başladı.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğinde belediye konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, yurt içi ile Irak, İran ve Ürdün’den 20’yi aşkın akademisyen katıldı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, ilmin, medeniyetin ve güneşin topraklarının Molla Ahmed el-Cezeri gibi önemli ilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi. Bu toprakların özellikle belli dönemlerde geçmişten, değerlerden koparılmaya çalışıldığını belirten Vali Bilgin, "Bizler bu değerlerimize sahip çıkmak ve değerlerimizi yaşayıp, gelecek kuşaklara aktarmak ve geleceği geçmişle bağları koparmadan, aslımızı inkar etmeden yaşamak için bu sempozyumu düzenleme ve birlikte paylaşma ihtiyacı duyduk" dedi.

Vali Bilgin, ”Molla Ahmed El-Cezer’nin Divan’ında ortaya koyduğu bu ilahi aşk ve onun devamı olan bizlere, insanlara anlatmak istediği, vermek istediği mesajları sadece sempozyumlarda değil, günümüz her alanında, yaşamımızın her döneminde ve iyi şekilde yaşayıp kendimizin en yakınlarından başlamak üzere toplumdaki tüm kesimlerle her günümüzü bu duygu ile yaşamalıyız. 250 yıl önce aramızdan ayrılan ve bizlere ışık tutan büyüğümüz bizleri bir araya toplayabiliyor. Bizler özellikle bu yörenin gençleri, bu yörenin kadınları, bu yörenin geleceği biz geçmişimize sahip çıkalım. Geçmişimize eğer sahip çıkarsak bizim kimliğimiz, kültürümüz, varlığımız ilelebet daim olur. Ancak geçmişimizi unutursak biz varlığımızı da, birliğimizi de, her şeyimizi de kaybetmiş oluruz" ifadelerinde bulundu.

Sempozyum konuşmaların ardından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın konuşmacı olarak katıldığı ilk oturumda “Anadolu’nun İslam’a açılan Kapılarından Cizre” ve Molla Ahmed El-Cezeri Divanı’ndan Kasideler”ile ilgili konular ele alındı.