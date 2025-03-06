Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2020 yılında Özdek ve Gezme aileleri arasında 3 kişinin ölümü, 12 kişinin ise yaralanmasıyla başlayan kan davası barış ile sonuçlandı.

Cizre’de Özdek ve Gezme aileleri arasında 3 yıl önce başlayan kan davası, kanaat önderlerinin arabuluculuğunda son buldu. Kanaat önderleri, davetlilere ve husumetli ailelere anlamlı konuşma yaparak barışın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde iki aile fertleri el sıkışarak husumeti sonlandırdı. Katılımcılar, barışın kalıcı olması temennisinde bulundu.

Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020’de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Akabinde, 17 Mayıs 2023’te Seyithan Gezme, Silopi ilçesinde Hasan Özdek’i silahla vurup ölmesi için başında beklemişti. Hasan Özdek kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.