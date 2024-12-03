Şırnak’ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1 kişi boğazından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi’nde akrabalar arasında yaşanan tartışma sopa, bıçak ve taşlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen taraflar kavga etmeye devam edince biber gazı kullandı. Kavgada boğazından yaralan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.