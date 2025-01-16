Şırnak’ın Cizre ilçesinde restore tarihi Abdaliye Medresesi’nin giriş kapısı duvarı yıkıldı.

2017 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından restorasyonu yapılan ve Cizre’nin simgelerinden olan Mem-u Zin Türbesi ile Mir Abdaliye Medresesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilirken, medresenin Sur Mahallesi tarafına bakan kapı duvarında yaklaşık bir yıldan bu yana oluşan yarık ve çatlaklar restore edilmeyince yıkıldı. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda kimsenin oradan geçmemesi ve bulunmaması ise büyük bir facianın önüne geçti.

Tarihi Abdaliye Medresesi duvarının yıkılmasına tepki veren vatandaşlar, yaklaşık bir yıldan bu yana bu halde bulunan duvarın restorasyon ve bakım onarımının yapılması için ilgili kurumlara bilgi verildiğini, ancak yetkili kurumların konuya duyarsız kalmalarından dolayı duvarın yıkıldığını öne sürdü.

Duvarın geriye kalan kısmında da derin yarıkların olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, medrese girişi duvarlarının tamamen yıkılmaması için ilgili kurumlar tarafından koruma altına alınması ve restore edilerek eski haline getirilmesini istedi.