Denetimler, Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Vekili Sibel Yürük Noyan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibi ile Cizre İlçe Müdürlüğü personellerince ilçede hizmet veren işletmelerde risk esaslı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibi tarafından işyerlerinde risk esaslı gıda denetimleri yapıldı.

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