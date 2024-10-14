Şırnak’ın Cizre ilçesinde ortaokul öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde parkta temizlik yaptı.

Cizre Vatan Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için Dicle Nehri kenarında bulunan parklarda çevre temizliği gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu. Öğrenciler, temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için herkesi çevresini temiz tutmaya davet etti.

Öğrencilerin bu anlamlı davranışının herkese örnek olması gerektiğine vurgu yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, çocukların çevreye duyarlı olmanın ve kendilerini çevreleyen doğaya saygı duymanın önemini büyüdüklerinde anlayacaklarını söyledi.