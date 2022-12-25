Şırnak’ın Cizre ilçesinde okullaşma oranını artırmaya yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde komisyon kuruldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde okullaşma oranını artırmaya yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde komisyon kuruldu.

Cizre’de 8’inci sınıftan mezun olup herhangi bir liseye kayıt yapmayan öğrencilerin okullaşmasını sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri, tek tek aileleri ziyaret ederek, bu öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) veya Açık Öğretim Lisesinden nasıl faydalanacaklarına yönelik uygun okullaşma seçenekleri konusunda aileleri bilgilendirdi. Ailelere ulaşan komisyon üyeleri, eğitime dahil olmaya karar veren öğrenciler için her türlü imkanı seferber ederek, rehberlik çalışmalarına da destek vereceklerini vurguladı. Okulla buluşmaya karar veren gençler ise daha önce böyle bir çalışmadan haberlerinin olmadığını ifade ederek, eğitime dahil olacaklarını belirtip, bu sistemde emeği geçenlere de teşekkür etti.