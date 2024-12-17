Şırnak’ın Cizre ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan alkol şişeleri, çevre kirliliğine neden oldu.

Cizre’de Yafes Mahallesi Dicle Nehri Kenarında bulunan okul yollarında çevreye atılan boş alkol şişelerini gören öğrenci velilileri ve eğitmenler duruma tepki gösterdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin her sabah okula giderken bu manzara ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden öğrenci mahalle sakinleri ve öğrenci velileri, geceleri özel araçları ile Dicle Nehri Kenarına gelen kimliği belirsiz kişiler yanlarında getirdikleri alkolü tükettikten sonra boş alkol şişesi ve kutularını yol kenarına bırakıp gittiğinden şikayetçi oldu.