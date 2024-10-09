Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve beraberindeki heyet, taşımalı eğitimde görev yapan öğrenci servislerini denetledi.

Servislerin amaçlarına uygunluğuna dikkat edildiği denetimlerde; araçların temizliği, bakımı, güvenliği, yolculuk sırasında öğrenci sağlığını etkileyecek davranışlardan kaçınılması ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmaması yönünde bilgilendirme yapıldı. Okullar bölgesinde yapılan denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasını sağlamak amacıyla rutin olarak devam edileceği kaydedildi.