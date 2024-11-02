Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından öğretmenlere yönelik İlk yardım eğitim programı düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde, uzmanlar tarafından öğretmenlere genel ilk yardım bilgilerinin yanında hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konularında geniş bir biçimde bilgi verildi.

Teorik ve pratik olarak yapılan eğitimlerde öğretmenlerin ilk yardım eğitimi almalarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.