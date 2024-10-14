Şırnak’ın Cizre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere yönelik ’Motivasyon ve etkili ders çalışma yöntemleri’ semineri verildi.

Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi koordinatör ve rehber öğretmenleri tarafından 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik verilen seminer okulun konferans salonunda gün boyu devam etti. Okul Müdür Yardımcısı Deniz Akgün, seminerlerde, ders dinleme stratejileri, program oluşturma yöntemleri ve etkili çalışma teknikleri gibi konular üzerinde durduklarını söyledi.