Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezip, uçakları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Cizre Vatan İlkokulu öğrencileri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında düzenlenen meslek tanıtımı etkinliği kapsamında havalimanını gezdi. Öğrenciler, uçağın iniş ve kalkışını izledi ve uçakları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Şırnak Havalimanı Müdürü Şükrü Benek tarafından karşılanan öğrencilere; terminal binasında uçuşlarla ilgili yapılan rutin işlemler, yolcu kolaylıkları, yolcu uğurlama ve karşılama ile ilgili yapılan işlemeler gösterildi. Öğrenciler daha sonra hava kurtarma ve yangın ile mücadelede binasını gezip itfaiye araçlarından çevreye su fışkırttı.