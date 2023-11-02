Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kızılay gönüllüleri köy okullarındaki öğrencileri 3D sinema ile buluşturdu.

Cizre ilçesinde 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası çerçevesinde gönüllüler, köy okullarındaki öğrencileri 3D sinema ile buluşturdu. Eğitici çizgi filmler ve Kızılay tanıtımı yapılan etkinlikte, 10 köy okulunda toplamda bin 500 öğrenci sinema ile buluşturulacak.

Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi Yöneticisi Zeynel Em, Kızılay Haftası münasebetiyle Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi olarak köy okullarında sinema etkinliği gerçekleştirdiklerini, kırsal kesimlerde bulunan 10 köy okulunda öğrencilere sinema gösterimi yapacaklarını söyledi.

Etkinlik çerçevesinde çocuklara eğitici ve öğretici filmler göstereceklerini ifade eden Em, "Bu filmler, çocukların hayal gücünü geliştirmeye, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaya ve toplumsal farkındalıklarını artırmaya yardımcı olacaktır. Etkinlik, 30 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik çerçevesinde toplam bin 500 öğrenci sinema gösterimine katılacak. Bu etkinliğin çocukların gelişimine ve sosyalleşmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

İzleyicilerden Berfin Taday, ilk defa sinema filmi izlediğini ve güzel olduğunu dile getirerek köye gelen gönüllülere teşekkür etti.

Kızılay’ın ilk defa köylerine geldiğini aktaran Kadir Saltık, "Bizi sinema ile buluşturdular. Çizgi film çok güzeldi ve çok heyecanlıydı. Bizi 3D sinema ile buluşturdukları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İlk defa 3 boyutlu sinema izlediğini belirten Zana Güngör de, çok heyecanlandığını ifade etti.