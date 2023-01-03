Şırnak’ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve "Her Yerde Matematik" anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliği başlatıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve "Her Yerde Matematik" anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliği başlatıldı.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak, öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Matematik Seferberliği” Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde de başlatıldı. Öğrencilerin matematik dersinde fonksiyonlar konusunu kavramak adına düzenlenen etkinlikte matematiği Oyunlaştırarak öğrencilerin dersten keyif almalarını ve akran öğretimi tekniğiyle konuyu tüm öğrencilerin kavraması amaçlanıyor. Okulda, her cevabın bir harfe ulaştırdığı şifreli etkinlikte, şifreyi ilk bulan takım etkinliğin kazananı oldu. Etkinlik sonunda öğrenciler bu şekilde matematiği eğlenerek öğreniyor.

İlçe genelinde başlatılan etkinlik ile ilgili açıklama yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, matematik seferberliği çerçevesinde Cizre’de Bakanlıkça hayata geçirilen ve "Her Yerde Matematik" anlayışıyla hazırlanan matematik seferberliği programı ile öğrencilerde matematik önyargısının kırmak üzere çok güzel bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

İke,”Matematiğin alan becerilerini günlük hayatla ilişkili hale getirebilmek üzere başlatılan çalışmaya öğretmenlerimizden de güzel geri dönüşler aldık. İnanıyoruz ki, çocuklarımız ve gençlerimiz matematiği severek bunu günlük hayatlarında kullanabilen, analitik düşünen, bilgileri işlemede bağlantılar kurabilen ve yeni fikirler oluşturabilen bireyler olarak doğru ve nitelikli şekilde nasıl öğreneceklerinin teknikleri öğrenecekler“ dedi.