Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda lise öğrencileri dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusunda lise öğrencileri dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Cizre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri dahilinde Cumhuriyet Koşusu yapıldı. Cizre Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından liseli öğrencilere yönelik düzenlediği toplamda 100’e yakın kız ve erkek sporcunun katıldığı koşuya, hükümet konağı önünden başlayıp ilçe stadyumunda bir tur atıldıktan sonra tamamlandı. Kız ve erkeklerin 1500 metrede ayrı ayrı koştuğu ve kıyasıya bir mücadelenin verildiği koşuda, kızlarda spor lisesi öğrencisi Revşan Erten birinci, fen lisesi öğrencisi Pınar Benek ikinci ve spor lisesi öğrencisi Viyan Demir üçüncü oldu. Erkeklerde ise spor lisesi Öğrencilerinden İshak Çelebi birinci, Hakim Karaalp ikinci ve Yusuf Efşin üçüncülük elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama programında verileceği öğrenildi.

Yarışma sonunda Cizre Gençlik ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, yarışmaya katılan bütün sporcuları tek tek tebrik edip, gösterdikleri mücadele ve yarışmaya katılımlarından dolayı teşekkür etti.