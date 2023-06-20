Şırnak’ın Cizre ilçesinde beş ayrı mahallede faaliyet gösteren çalışma salonları ve Millet Kıraathanesi öğrencilerin ders çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

"Her Mahalleye Çalışma Salonu” projesi dahilinde beş ayrı mahallede açılan çalışma salonlarını gezip incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, yazın çalışmayı seçenler ve öğretmenler eşliğinde çalışmayı tercih eden öğrenciler için çalışma salonlarının en uygun yerler olduğunu söyledi.

Okuma salonlarının ücretsiz olarak öğrencilere ve KPSS adaylarına açık olduğunu ifade eden İke, ”Öğrencilerin derslere odaklanabileceği, sessiz ve motive edici bir atmosferde hayalleri için ideal bir ortamda çalışma imkânına sahip olabilecekler. Ders çalışırken dikkatlerini ve konsantrasyonlarını bozan her şeyden uzak kalabilecekleri, konforlu çalışma salonlarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

İke, desteklerden ötürü Kaymakam Nazlı Demir’e teşekkür ettiğini dile getirdi.