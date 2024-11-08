Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik BİLSEM’e öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci için bilgilendirme toplantısı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında, Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abdulbaki Sülger ve PDR Hizmetleri Bölüm Başkanı Özlem Usul tarafından öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi çerçevesinde yapılacak işlemler ve sınav uygulamaları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda tanımlanıp kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına imkan verilmesine dikkat çekildi.

Cizre Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan toplantıya ilçede görev yapan ilkokul idarecileri, rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlar, sınıf ve rehber öğretmenler katıldı.