Şırnak’ın Cizre İlçesinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Sadâ Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı" konulu proje tanıtımıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, imam hatip ortaokulları ile imam hatip liselerindeki idarecilerin de katıldığı toplantıda, AR-GE birim koordinatörü Ferda Ekinci tarafından proje başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Projeler hakkında bilgilendirmede bulunan Ekinci, "Edebiyat, yazarlık, tiyatro, müzik, sinema, fotoğrafçılık, resim, karikatür ve animasyon, bu program ile imam hatip okullarında fırsat, koşullar ve mevcut kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedefleniyor. İhtiyaç duyulan alanlarda planlı ve sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalar yapılması, okulların kendi ihtiyaç ve potansiyelleri doğrultusunda hazırladıkları projeler ile eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi, kültür sanat ve edebiyat alanlarında okullarımızın fiziksel kapasitesinin geliştirilerek, eğitim ve sanatsal üretim kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir” dedi.

Toplantı karşılıklı bilgi alışverişi ile son buldu.