Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde Mehmet Emin K. idaresindeki kömür yüklü 73 SC 746 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin K. ve araçta bulunan Bilal E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tır kullanılamaz hale gelirken, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir tıra yüklendi.

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