Şırnak’ın Cizre ilçesinde kadınlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Cizre’de Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce anne, çocuklarıyla birlikte İsrail’in Gazze’deki bebek, çocuk ve kadın katliamlarını düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatime Gül, Batı’nın katliamlara alenen destek olduğunu ve elini bebeklerin kanına bulaştırdığını söyledi. Gazzeli annelerin acısı, Cizreli annelerin de acısı olduğunu belirten Gül, "7 Ekim’den bu yana her gün çocuklarını bombalar altında şehit veren Gazzeli annelerimizin feryatları yürekleri dağlamaktadır. Henüz insanlığını kaybetmemiş tüm dünya anneleri gibi biz Cizreli anneler de bu acıları yüreklerimizde derinden hissediyoruz ve bu vahşete lanet okuyoruz" dedi.