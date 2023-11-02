Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi Dere Caddesi’nde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.