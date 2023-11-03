Şırnak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), “Nerede Hayat Orada AFAD” sloganı ile Cizre ilçesinde çocuklara deprem anı ve tahliye tatbikatı eğitimini uygulamalı olarak gösterdi.

Cizre ilçesi Sulak Köyü İlkokulu bahçesinde gerçekleşen eğitimde, AFAD uzman eğitmen ve arama kurtarma personelleri tarafından öğrencilere deprem anı uygulaması, toplanma alanı uygulaması, deprem anı ve tahliye tatbikatı uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrencilere, AFAD gönüllülük sistemi ve AFAD acil mobil uygulamasına yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.