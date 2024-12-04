Şırnak’ın Cizre ilçesinde "Her Okur Bir Lider" ve "Okulumla Sosyalleşiyorum" projeleri ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri sağlanarak, sosyal ve iletişim becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirilen "Her Okur Bir Lider" ile "Okulumla Sosyalleşiyorum" projeleri devam ediyor. Cizre ilçesindeki tüm okullarda da uygulanan "Her Okur Bir Lider" projesi ile kitap okuma etkinlikleri kapsamında okuyan, okuduğunu anlayan ve okumayı bir yaşam kültürü haline getiren lider okurlar modeli oluşturulması hedefleniyor.

"Okulumla Sosyalleşiyorum" projesi hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, “Öğrencilerin toplumla ilişkilerini güçlendiren, toplumdaki farklı meslek gruplarını tanımasını hedefleyerek uygulamaya konan ’Okulumla Sosyalleşiyorum’ projesinde öğrencilere toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştıracak sosyal ve iletişimsel becerileri kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.