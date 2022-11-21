Şırnak’ın Cizre ilçesinde havaların soğuması ile birlikte 450 liradan 6 bine kadar çıkan fiyatlarla soba satışları başladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde havaların soğuması ile birlikte 450 liradan 6 bine kadar çıkan fiyatlarla soba satışları başladı.

Kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Cizre’de soba satışlarında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Kışın ısınma telaşına düşen vatandaşlar, soba almak için Bakırcılar Çarşısı’nın yolunu tuttu. Her keseye ve her tercihe uygun sobaların satışının yapıldığı çarşı da vatandaşların en uğrak yerlerinden biri oldu. Sobalar, 450 ile 6 bin lira arasında satılmaya başlandı.

İlçede soba satarak mesleğini sürdüren Abdullah Akgüç, ilçe merkezi ve çevre köylerde ikamet eden vatandaşların soba satın almaya geldiğini söyledi. Akgüç, “Şu anda havalar biraz daha sıcak seyrediyor. Bu sebeple tam anlamıyla soba alımları söz konusu olmadı ama şu an tam zamanı. Hem fiyat hem model çeşitlerimiz var; herkes istediğini bulabilir. Kovalı, tuğlalı bunların döküm farkından dolayı fiyatları değişiyor. 450 TL’den başlayıp 6 bin TL’ye kadar farklı modellerdeki soba satışlarına başladık" dedi.

"Genelde köylü vatandaşlara soba satıyoruz" diyen Akgüç, "Cizre’de müstakil evlerde oturanlar, evlerinde kalorifer olmayanlar, doğalgaza hala geçmeyenler veya geçemeyenler gelip alıyor. Soba fiyatının kalitesi ve markasına göre değişiyor. İnsanların soba alırken, içerisinin turbo özelliğinin olup olmadığına, sağlamlığına ve verilen garantiye dikkat etmeleri gerekiyor. Bacalarını sık sık temizlemeleri gerekiyor. Bacaları dolu ve kirli olduğu zaman soba yanmıyor, tütüyor ve sonuç olarak da zehirlenmelere yol açıyor. Hem sobanızın hem de bacanızın bakımına dikkat etmeniz gerekiyor" uyarılarında bulundu.