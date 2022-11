Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cizre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezi’nin de desteğiyle öğrencilere yönelik organize edilen geleneksel kültür ve spor şenliği başladı.

İdil Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Merkezi’nde başlayan ve 3 Aralık’a kadar sürecek olan şenlikte okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi farklı eğlenceler ve etkinlikler yer alıyor.

İlçede 5 gün sürecek ve 6 bin öğrencinin katılım sağlayacağı Geleneksel Kültür ve Spor Oyunları Şenlikleri ile ilgili açıklama yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Deneyim Merkezi Koordinatörü Serkan Kutluata, çocukların geleneksel spor ve oyunlar ile buluşarak kültürleriyle tanışmasını amaçlayan etkinliklerin Cizre’de yoğun bir ilgi ile başladığını belirtti.

Çocuk, genç ve ailelerin geleneklerini tanıdığı, kökleriyle tanışıp geleceğe güvenle ve umutla bakabildiği bir iklim oluşturmayı hedefleyen etkinlikler olduğuna vurgu yapan Kutluata, "Geleneklerimizin birleştirici gücüne dayanmaktadır. Etkinlikler, bireyi toplumun değerli bir parçası haline getiren her türlü zenginliği destekleyerek ve katılımcı bir etkinlik modeli sunmaktadır" dedi.

Kutluata, ”Geleneksel spor ve oyunların bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürene dek, okul bahçelerine kurulan alanlarda öğrencilere geleneksel okçuluk; mas güreşi, mangala, ok savaşları, çubuk oyunu ve ıhlamur baskı gibi oyunları deneyimleme imkânı sunuyor. Ok atan, ve geleneksel çocuk oyunlarını keşfeden öğrenciler, ok savaşları oyununda ise birbirleri ile kıyasıya rekabet etti. Bölgelerde birçok farklı alanda gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce çocuk geleneksel spor ve oyunların zengin dünyasını keşfetme imkanı buldu" şeklinde konuştu.

Cizre Gençlik Merkezi’nde başlayan geleneksel kültür ve spor oyunları şenliklerine katılan öğrenciler, hem eğleniyor hem de geleneksel oyunları birebir oynayarak keyifli dakikalar yaşıyor.