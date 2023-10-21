Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri dahilinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında Cizre Devlet Hastanesi futbol takımı finale yükseldi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamlığı himayesinde İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri dahilinde organize edilen kurumlar arası futbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Konak Mahallesinde bulunan halı sahada oynanan futbol maçında Cizre Devlet Hastanesi ve Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü futbol takımları karşı karşıya geldi. Her iki takımın üstün gelme gayreti ile centilmence oynadığı ve kıran kırana geçen müsabakayı Cizre Devlet Hastanesi futbol takımının üstünlüğü ile sona erdi. Cizre Devlet Hastanesi futbol takımı aldığı bu galibiyet ile finale çıkan ilk takım oldu.