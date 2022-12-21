Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekle Programı çerçevesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekle Programı çerçevesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Cizre’de Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan ve İl Proje Yürütme Birimi personelleri tarafından bakanlıkça uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 14/3 etabı hakkında çiftçilere ve yatırımcılara geniş bir şekilde bilgi verildi.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, köy muhtarları, çiftçiler ve bayiiler katılım sağladı.