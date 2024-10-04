Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

Cizre’de görev yaptığı camide cemaate rehberlik eden ve ilçede iz bırakan emekli imam ve din adamları için Cizre Müftülüğü tarafından yemek program tertip edildi.

El Cezeri Yatılı Kuran Kursu’nda düzenlenen programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran katıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayan Kaymakam Baycar, en son emekli olan din görevlisi Mehmet Selim Seyitoğlu’na plaket takdim etti.