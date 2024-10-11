Şırnak’ta Cizre İlçe Müftülüğü tarafından, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz. Nuh Camii’nde düzenlenen programla camide buluştu.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen "Cami-Çocuk Buluşması" programında, 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi.

Programda Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuklar, kursta öğrendikleri ayet, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.

Program çocuklar için yapılan palyaço gösterisi ile son buldu.