Şırnak’ın Cizre ilçesinde, “Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” adı altında düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri başladı.

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen, Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilerle bir araya gelerek, “Yenilenebilir Enerji ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” başlığı altında etkili bir söyleşi yaptı.

Söyleşiye, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, Özel Büro biriminden Ferda Ekinci ve Hasan Akdemir de katıldı.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmaya dikkat çekiliyor. Bilim dünyası ile toplumun bilim iletişimini arttırmak amacıyla yapılması planlanan etkinliklerin, yıl boyunca farklı okullarda düzenleneceği belirtildi.