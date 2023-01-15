Şırnak’ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülen "Aile Okulu" projesi çerçevesinde muhtarlara eğitim verildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülen "Aile Okulu" projesi çerçevesinde muhtarlara eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bugüne kadar 1 milyon 250 bin aileye ulaşan "Aile Okulu" projesiyle 81 ilde ve birçok farklı alanda aileler desteklenmeye devam ederken her geçen gün genişleyen projeye muhtarlar da dahil edildi.

Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde mahalle muhtarlarına yönelik Cizre’de "Aile Okulu" eğitimleri başladı.

Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi ile birlikte Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ilçeye bağlı 42 muhtara yönelik düzenlenen "Aile Okulu" eğitimlerine katıldı.

Muhtarlar vasıtasıyla daha fazla aileye ulaşılacaklarını belirten Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, “Güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum” hedefi ile aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığının da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda muhtarlarımıza çok yönlü eğitimlerin verileceğini ifade etti.

Aile Okulu projesi sayesinde ilçe genelinde de açılan 115 kursta toplamda 3 bin 204 aileye ulaştıklarını ifade eden Gayirinal, “Aile kurumunun sağlamlaşması ve mutlu ailelerin iyi nesiller yetiştirmesine katkıda bulunması amacıyla merkezdeki muhtarlarımız için ilk ders zili çalarak eğitimlerini vermeye başladık" dedi.