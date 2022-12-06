Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin hayata geçirdiği “Aile Okulu” Projesi çerçevesinde bin 863 aileye ulaşıldı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinin hayata geçirdiği “Aile Okulu” Projesi çerçevesinde bin 863 aileye ulaşıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, aile yapısının risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Aile Okulu” projesiyle bin 863 aileye ulaşıldığını açıkladı.

Sevgi, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde de başlayan "Aile Okulu" projesi sayesinde eğitici eğitimi alan öğretmenlerimiz, sahada ailelerle buluşarak şu ana kadar ilçe genelinde bin 863 veliye ulaştılar” dedi.

Tüm velileri aile okullarına beklediğini belirten Sevgi, 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimin yanı sıra çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlarla 10 farklı alanda eğitimlerin verildiğini aktardı.

Eğitimde aileye yatırımın önemine değinen Sevgi, “Aile Okulu” Projesinde çocuklarının okul sıralarına oturan tüm velilere başarılar dileyerek projenin uygulanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.