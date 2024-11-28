Şırnak’ın Cizre ilçesinde evde bakım hizmeti gören 475 hastaya diş taraması yapıldı.

Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki hekimleri tarafından Evde Sağlık Birimine kayıtlı 475 hasta ziyaret edilip ağız ve diş sağlığı ile ilgili tarama yapıldı. Dt. Mazlum Karaaslan, hekimlerin Evde Sağlık Birimi hastalarına ulaşarak hastaların muayenesini yapıp gerekli bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi. Karaaslan, "Ayrıca okul çağındaki çocuklarımızın da ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi amacıyla çocuklarımızın muayeneleri yapıldı. Ağız ve diş sağlığı açısından tavsiyeler verildi” dedi.