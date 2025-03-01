Şırnak’ın Cizre ilçesinde hafızlık hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayıp hafızlığa başlayan 34 kız öğrenci için Bedi Besmele programı düzenlendi.

Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız Kur’an Kursunda hafızlık hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayıp hafızlığa başlayan 34 kız öğrenci için Bedi Besmele programı düzenlendi. Proje okulu olan Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulunda da eğitim gören ve işbirliği içinde yürütülen hafızlık eğitimine geçiş programına Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran Cizre İlçe Mili Eğitim Müdürü Şahan İke ile milli eğitim ve müftülük şube müdürleri olmak üzere okul müdürü, kurs yöneticisi, öğretmen ve veliler katıldı.

Programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sureler okunup dualar edildi. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.