Şırnak’ın Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada Cizre Spor Lisesi takımı birinci oldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvada Cizre Spor Lisesi takımı birinci oldu.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu okullar arası voleybol turnuvası sona erdi. 32 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının finalinde Cizre Spor Lisesi ile Cizre Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Dostça geçen turnuvada rakibini yenen Cizre Spor Lisesi takımı şampiyon oldu.

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, centilmenlikle sonuçlanan müsabakaların ardından tüm takımlara teşekkür edip, Cizre Spor Lisesi voleybol takımına şampiyonluk kupasını takdim etti.