Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarını önlemek, çocukların güvenli bir şekilde yüzerek serinlemesi amacıyla yüzme kursları açıldı.

Hava sıcaklığının iklim şartlarının üzerinde seyrettiği Cizre’de gerek boğulma vakalarını önlemek amacıyla "Cizre’de yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla yüzme kursları açıldı.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, hava sıcaklığının yüksek olduğu ilçede, yüzme kursları açtı. Yarı olimpik yüzme havuzunda başlatılan yüzme kursu ile yıl içinde 12 bin çocuk yüzme öğrenerek güvenli bir şekilde serinlemenin keyfini çıkaracak.

Cizre’de özellikle nehir ve göletlerde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı yüzme kursu açtıklarını belirten yüzme eğitmeni Ahmet Pözüt, açılan kurslarla yüzme bilmeyen çocuk kalmayacağını söyledi.

Bölgede sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı boğulma vakalarının oldukça yüksek olduğunu belirten Pözüt, "Boğulma vakaları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünya çapında önlenebilir yaralanmalar içinde ölüme götüren ve sebep olan üçüncü nedendir. Suda boğulma vakaları önlenebilir ve ölüme sebep olan faktörler arasında ciddi bir sorundur. Boğulma genellikle hızlı ve sessiz bir şekilde gerçekleşir. Bölgemizde yaz aylarında sıcaklık farklarının yüksek olmasından dolayı insanlarımızın serinlemek amacıyla gölet ve nehir kenarlarında suya girmektedir ve ciddi tehlike oluşturmaktadır. Kişi yüzme bilmiyorsa simit veya benzeri araçlarla da suya girmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yüzme kurslarında binlerce çocuğa eğitim vereceklerini dile getiren Pözüt, "Gençlik Spor Bakanlığı ve Cizre Kaymakamlığı’nın ortak projesi ile yüzme bilmeyen kalmasın kurslarını açtık. Geçen yıl yaklaşık 6 bin çocuğumuza yüzme eğitimi verdik. Bu seneki hedefimiz 12 bin çocuğumuza hitap ederek yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile Cizre’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Amacımız açılacak olan yüzme kurslarımızla olabildiğince boğulma vakalarının önlenmesi için elimizden gelen gayreti göstermektir" diye konuştu.