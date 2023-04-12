Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ’Okul Sporları Turnuvası’ çerçevesinde Tunceli ilinde düzenlenen liselerarası futbol turnuvasında Cizre Spor Lisesi rakiplerini yenerek bölge şampiyonu oldu. Cizre Spor Lisesi Erzincan’da oynanacak olan yarı final maçlarında oynamaya hak kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Okul Sporları turnuvası çerçevesinde 9-11 Nisan tarihleri arasında Tunceli ilinde düzenlenen liselerarası bölge şampiyonluğu futbol müsabakalarında Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa takımlarını yenen Cizre Spor Lisesi bölge şampiyonu oldu.

Turnuvaya katılan 680 lise arasından son 24 takım arasında kalan ve Tunceli ilinde düzenlenen bölge şampiyonluğu müsabakalarında rakiplerini yenerek şampiyon olan Cizre Spor Lisesi 25-28 Nisan tarihleri arasında Erzincan ilinde düzenlenecek olan yarı final maçlarına katılma hakkını kazandı.