Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polis meslek tanıtımı ve genel güvenlik konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mithatpaşa Anadolu Kız Teknik Meslek Lisesi’nde etkinlik düzenledi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kariyer günü ve polis meslek tanıtımı etkinliği çerçevesinde Mithatpaşa Anadolu Kız Teknik Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Polisler, Mithatpaşa Anadolu Kız Teknik Meslek Lisesinde eğitim gören 200 öğrenciye polislik mesleği tanıtımı, genel güvenlik konuları hakkında görsel sunularla destekli bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplandı.
Etkinlik sonunda toplum destekli polisler tarafından öğrencilere hediyeler verildi.