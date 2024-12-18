Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda incelemelerde bulunup özel çocuklarla bir araya geldi.

Nuh Nebi İlkokulu ile Ahmed-i Hani Ortaokulunu ziyaret edip öğretmenlerle bir araya gelen Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Süleyman Özdemir tarafından karşılanan Kaymakam Baycar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, okulda eğitim gören özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Baycar, özel çocuklarla bol bol sohbet edip, çocukların yaptığı etkinlikleri yakından takip etti.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat çeken Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, her birinin benzersiz renkler olan özel çocuklar için özveriyle çalışan tüm öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Baycar, "Yaşam, bizimkine benzeyen ve benzemeyen insan hikayeleriyle doludur. Bu hikayelerin biricik ve eşsiz kahramanları olarak bizler birbirimizi tanıdıkça ve farklılıklarımıza yönelik iç görü kazandıkça daha güzel bir dünyanın inşasını hep beraber eğitimle başaracağız” dedi.