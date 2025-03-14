Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, ilçedeki 6 okulu gezip hem okulların fiziki şartlarını yerinde inceledi hem de eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ, şube müdürleri Turgut Daloğlu ve Sabri Salgut ile birlikte İpekyolu İlkokulu, Kurtuluş İlk-Ortaokulu, Hamidiye İlkokulu, Yafes Ortaokulu ve Cezeri Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunup öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim ailesi olarak, öğrenciler için hep beraber çalışıp ve aynı amaca yöneldiklerinde daha başarılı olabileceklerinin altını çizen Aktuğ, ’’Bu doğrultuda, Bakanlığımız eğitim politikalarını geliştirirken okul ziyaretlerimizde de istişare kültürünün önemine dikkat çekiyoruz. Öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.