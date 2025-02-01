Şırnak’ta bölge hastanesi konumunda sağlık hizmeti veren Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 2024 yılında 887 bin kişi Muayene edildi, 13 bin ameliyat ve 3 bin 580 doğum gerçekleştirildi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, 2024 yılında Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) denetiminde elde ettiği 89 puan ile Şırnak’ın en yüksek kalite puanına sahip hastanesi olmayı başardı. Yıl boyunca 887 bin 623 hastayı muayene ettiklerini belirten Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. İsmail Çağrı Özütok, yatan hasta, ameliyat, doğum, girişimsel işlemlerde de hasta hizmeti yönünden rekor seviyelere ulaştıklarını söyledi. Başhekim Uzm. Dr. İsmail Çağrı Özütok, ’’Cizre Devlet Hastanesi, yenilenen altyapısı ve geliştirilen yeni projeleri sunduğu geniş kapsamlı sağlık hizmetleri, kaliteli sağlık personeli çalışmaları ve son yıllarda geliştirilen cihaz envanteri ile teknolojik altyapısıyla bölgedeki en önemli sağlık kuruluşlarından biri olma konumunu güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına kesintisiz, nitelikli şekilde yanıt vermeye devam ediyor. Ayrıca ilçedeki önemli sağlık yatırımlarından olan Cizre 75 Yataklı Kadın Doğum Çocuk Hastanesi ek binası ve 20 üniteli Ağız Diş Sağlığı Merkezinin 2025 yılı sonunda bitirilmesi bekliyoruz. Modernize edilen, poliklinik sayısı arttırılan ve arena gözlem sistemine geçilen acil servis biriminde, sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir yılda acil servise başvuran kişi sayısı 400 bin 996, dahili ve cerrahi poliklinik hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı ise 486 bin 627 oldu. MHRS-182 sistemi üzerinden 199 bin 920 kişi de randevu alarak sağlık hizmetlerinden yararlandı. 217 tescil yatak kapasitesine sahip hastanede, 13 bin 725 hasta yatarak tedavi edildi. Hastanede bir yıl içinde toplam 13 bin 855 ameliyat gerçekleştirilerek ildeki ve bölgedeki cerrahi müdahale ihtiyacına büyük fayda sağlandı. Mayıs ayında hizmete giren, şehirdeki ilk girişimsel radyoloji ünitesinde ise Ultrason ve gerekirse MR görüntü kılavuzluğunda 600’den fazla meme, tiroid gibi organ biyopsileri işlemi yapıldı. Aynı dönemde 2 bin 137 normal doğum ve bin 443 sezaryen olmak üzere toplam 3 bin 580 bebeğe merhaba denildi. Yüzde 81 oranında ilk doğumun normal doğum şekliyle yapılması oranıyla başarılı bir hedef tutturan Cizre Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde bulunan Gebe Okulunda, anne adaylarına yönelik gebe eğitim programlarıyla bin 762 anne adayı, gebelik sürecinin fizyolojik, psikolojik, diyetetik, doğum bilinci açılarından her gün eğitilmeye devam ediyor. Yeni gelen ileri teknoloji ve çözünürlükteki MR cihazında ise tüm vücut bölgelerinde 24 bin 672 MR çekimi yapıldı. Yeni MR ünitesinde özellikli alanlar oluşturularak, ihtiyacı olan çocuk, engelli hastalar için Anestezili MR (uyutarak) çekimi ve obez hastalar için MR çekimi gerçekleştirildi ve bölgede görüntüleme hizmetlerinde bir ilk sağlanmış oldu. Bunlara ek olarak, bin 542 kemik dansitometrisi, bin 497 EMG ve alanında deneyimli cerrahlar ile 412 endoskopi işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tüm cihazların bakım onarımı yapılarak ve yeni cihazlarla aktifleştirilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesindeki seanslarda da yoğun ve güçlü bir dönem geçirildi. 18 bin 520 seans fizik tedavi hizmeti, uzman süpervizyonunda kas ve iskelet rahatsızlığı bulunan hastalara sağlandı. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi özellikli birim ek binasında ise 115 takipli hastaya psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire eşliğinde müzik-spor-el sanatları gibi sağaltımlar ve sosyal aktiviteler düzenlendi. Cizre Devlet Hastanesinin 13 yataklı diyaliz ünitesinde, 51 böbrek yetmezliği hastasına toplam 96 bin 733 seans diyaliz uygulandı. Ayrıca, evde sağlık hizmetleri kapsamında ilçede tıbbi bakıma muhtaç 480 hastaya 13 bin 436 ziyaret gerçekleştirilerek hastaların tedavisi hane ortamında da sürdürüldü. Sunulan geniş kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetleri, doktor ve personel çalışmaları ve son yıllarda geliştirilen cihaz envanteri, teknolojik altyapıyla birlikte sağlık alanında ve hastanede gösterilen bu örnek başarılar, ilde ve bölgede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına olanak sağlıyor’’ dedi.