Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son iki sezonu ilk 8 içerisinde tamamlayan Rams Global Cizre Belediyespor, yeni sezona 12 transferle hazır.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 3. sezona hazırlanan yeşil-kırmızı ekip sezona 12 transferle başlıyor. Geçen yıl kadrosunda bulunan Çağatay Durmuş ve Ömer Faruk Dur ile yeniden anlaşan Cizre Belediyespor, 10 oyuncuyu da renklerine bağladı. Yenilenen kadrosuyla sezonun ilk haftasında kendi sahasında Alanya Belediyespor ile karşılaşacak takım, hazırlıklarını Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu’nda sürdürdü.

"Taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz "

Cizre Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı," Efeler Ligi’nde 2 yılımızı geri bıraktık. İyi başarılar yakaladık. İlk yılımızda Balkan şampiyonu olduk. İkinci yılımızda 7. sırada bitirdik. Bu sezon içinde iyi bir takım kurduk. Bu yıl da aynı başarılarımızı yeniden yaşamak istiyoruz. Takımın yüzde 90’ı değişti. İyi bir takımımız var. Bu sene de hedeflerimiz var. Bu sezona iyi hazırlandık ve ilk 5’te bitirmek istiyoruz. Yeni hizmete açılacak spor salonumuzda bundan sonra kendi evimizdeki müsabakalarda dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü onların gurur duyacakları bir takım oluşturduk" dedi.

Artık daha coşkulu bir seyirci ile yeni sahada daha iyi sonuçlar alacaklarını söyleyen Cizre Belediyespor Voleybol Takımı Başantrenörü Nuri Şahin de, yeni sezonda da play-off ve Avrupa Kupası’nı hedeflediklerini aktardı. Şahin, "45 gün önce başladığımız hazırlık döneminin ardından yarın lige start veriyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oynadığımız turnuva ve hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Bunları gidermek için çalışmalarımızı yaptık. Alanya Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Umarız seyircilerimizin de desteğiyle bu maçı kazanıp lige moralli gireriz. İlk 2 yıl Şırnak’taki sahada oynadık ama yeni sahamız da faaliyete geçiyor. Artık daha coşkulu bir seyirci ile sahamızda daha iyi sonuçlar alırız" dedi.

Takımla yeniden sözleşme imzalayan Ömer Faruk Dur, "Yeni sezonda ilk 8’e girmek için çalışıyoruz. Bunu başarabilecek bir takım kuruldu. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İlk maçımız Alanya Belediyespor ile olacak ve lige güzel bir galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

Takıma yeni katılan İranlı Sporcu smaçör Ehsan Daneshdoust ise "İnşallah hem takımımız hem de taraftarlar için iyi bir sezon olacak. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak" ifadelerinde bulundu.